SAN SEVERO – INIZIATIVA DEMOCRATICA VICINA AL SINDACO MIGLIO

Come cittadini, come gruppo, come partito esprimiamo forte indignazione per quello che è accaduto a San Severo e piena vicinanza e solidarietà umana e politica al sindaco Francesco Miglio. L’attacco di cui è stato oggetto è di una gravità assoluta e insieme agli episodi che lo hanno accompagnato offendono e feriscono profondamente la nostra città, infangandone e offuscandone l’immagine e vanificando l’impegno di tutti noi a valorizzarla. I sindaci, che amministrano quotidianamente la cosa pubblica tra numerose difficoltà devono essere sostenuti e affiancati e non minacciati. Minacciarli significa minacciare ciascun membro della comunità che essi rappresentano. Francesco Miglio per questo non è solo e può contare sul sostegno di donne e uomini che gli sono e gli saranno vicini. Al nostro Sindaco, alla sua famiglia e ai cittadini di San Severo garantiamo la nostra vicinanza e tutto il supporto che le istituzioni democratiche devono ricevere

Iniziativa Democratica San Severo