SAN SEVERO – ITALIA IN COMUNE ESPRIME SOLIDARIETÀ AL SINDACO MIGLIO

S olidarietà al Sindaco Avv. Francesco Miglio



“Il direttivo di Italia in Comune San Severo esprime vicinanza e piena solidarietà al Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, per le minacce ricevute nei giorni scorsi attraverso alcuni canali social. Chi crede in questo modo di poter condizionare il lavoro di amministratori locali e dirigenti politici si sbaglia di grosso. Oggi più che mai, occorre senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni per evitare che il contagio da Covid-19 possa nuovamente dilagare, portando con sé problemi sanitari e socio-economici. In questo particolare momento serve fare squadra e tutti siamo chiamati al rispetto delle regole. Non ci deve essere più spazio per chi vive fuori dalla legge. Italia in Comune è e sarà sempre dalla parte della legalità e del buonsenso ed offre il proprio contributo per combattere ogni tipo di intimidazione”.