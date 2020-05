SAN SEVERO – LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI VICINA ALLE ISTITUZIONI

Riceviamo e pubblichiamo

La consulta delle associazioni

Dopo l’attonito dolore di fronte ai fatti accaduti, in seguito ai quali siamo assurti agli “onori” della cronaca sia locale che nazionale, è tempo di esprimere il nostro profondo dispiacere per quanto accaduto e la nostra indignazione nei confronti di chi non rispetta le disposizioni, le regole, le istituzioni, utilizzando linguaggi offensivi, irrispettosi e minacciosi. Oggi più che mai ci sentiamo rinforzati nella convinzione che il lavoro di educazione, di legalità, di coinvolgimento e di creazione di Comunità che abbiamo avviato con il contributo di molte Associazioni che operano sul territorio e con la piena condivisione ed appoggio dell’’Amministrazione Comunale, necessita di maggiori e ulteriori attenzioni e azioni educative, formative e culturali. Siamo peraltro convinti che è un lavoro lungo e complesso, specialmente in contesti difficili, ma dal quale non si può prescindere e che va accompagnato sempre ad azioni quotidiane di valorizzazione e di integrazione.