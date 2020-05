SAN SEVERO – QUESTA SERA CONSIGLIO COMUNALE: ORE 18,30 A CASA MATTEO SALVATORE IN DIRETTA FB SU PAGINA “COMUNE DI APRICENA”

L’Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza che questa sera alle ore 18.30, a porte chiuse, a Casa Matteo Salvatore, in diretta fb (Comune di Apricena) si terrà una seduta ordinaria del consiglio comunale.

Il Sindaco comunicherà gli aggiornamenti sulla emergenza covid (ci sono dei guariti e non nuovi casi), riaperture, consigli e chiarimenti per la fase 2.

Comunicherà inoltre delle informazioni sulla Festa Patronale.

Seguiranno delle interrogazioni consiliari e punti all’ordine del giorno sull’aggiornamento del contrasto al randagismo, rinegoziazione dei mutui dell’ente in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge nazionali a causa dell’emergenza sanitaria. Infine delle mozioni consiliari.