BASKET SERIE A2 – CESTISTICA SAN SEVERO – “Come together” – camminiamo insieme: continuiamo a costruire il nostro futuro!

È lo slogan scelto dalla Cestistica per coinvolgere nella progettazione della prossima stagione tutta la comunità che sostiene i colori gialloneri. L’emergenza sanitaria ha modificato il nostro stile di vita e ha comportato inevitabilmente difficoltà economiche che sono sotto gli occhi di tutti, senza risparmiare – ovviamente – il mondo dello sport.

In questo contesto siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano, nonostante la solidità del progetto e la vicinanza del territorio. Certamente abbiamo maggiore conoscenza della complessità da affrontare per disputare un campionato prestigioso come la Serie A2, forti di un’annata sportiva che può essere archiviata come soddisfacente (con qualche rimpianto per la prematura interruzione in una fase di evidente crescita). E’ innegabile che vi siano delle criticità per l’anno in corso che ha subito un imprevedibile stop con ripercussioni economiche su incassi e merchandising. Nonostante tutto, siamo al lavoro per affrontare queste problematicità sotto ogni punto di vista, pronti a programmare il futuro sotto la guida del Presidente Amerigo Ciavarella e con il sostegno dell’intero gruppo societario, dei soci sostenitori, dei tifosi e degli sportivi che amano il basket: l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo è pronta nuovamente per la Serie A!

Su questa strada, come recita lo slogan, dobbiamo camminare insieme:c’è bisogno dell’aiuto di tutti e, quindi, di ciascuno di noi. Oggi parte una campagna di raccolta fondi, così come annunciato ieri in diretta Facebook dalla società, per poter contribuire materialmente, nei limiti delle possibilità di ciascuno, con la convinzione che l’unione fa la forza!





Chi volesse sostenerci può collegarsi alla piattaforma “Produzioni dal Basso” cliccando su questo link: http://sostieni.link/25413 “Assodato che la Cestistica è un bene comune – commenta il Presidente – ora è il momento di essere vicini alla società con gesti di sostegno concreti. Ringrazio innanzitutto a tale proposito i tanti tifosi che – pur avendone diritto – non hanno richiesto la restituzione della quota parte di abbonamento alla stagione 2019/20 anticipatamente chiusa. Non un solo tifoso ha fatto richiesta e pure sui social è passato un messaggio di responsabilità ed amore in questo momento imprevedibile! È stato per noi un grande segno di vicinanza e fiducia, che va ben al di là del valore economico del mancato rimborso. In questi primi giorni di ripresa, forti anche dell’attaccamento di tutti i soci, molti sponsor hanno confermato la volontà di continuare questa esperienza rappresentativa di valori sportivi, sociali e territoriali. In tutto questo edificante scenario di ripartenza molti soci sostenitori e tifosi ci hanno chiesto di poter dare una mano, un contributo, un sostegno per fare in modo che il sogno giallonero continui. Per raccogliere questa bella richiesta che arricchisce gli strumenti di finanziamento della prossima stagione, che come sapete è già partita con la conferma di Coach Lino Lardo, può essere utile il sostegno di tutti, appassionati e non. I nostri obiettivi, a discapito di ogni difficoltà, non sono mai cambiati, anzi è in questi momenti che deve emergere ancor di più la solidità dell’attuale progetto giallonero che veleggia verso il suo primo decennio! Siamo convinti che il nostro entusiasmo, unito al vostro contributo, sarà lo sprone per riconfermarci nel palcoscenico che conta. La Serie A”.Chi volesse sostenerci può collegarsi alla piattaforma “Produzioni dal Basso” cliccando su questo link:

oppure fare un bonifico diretto a:



Cestistica Città di San Severo

IBAN IT 87 Y 05018 04000 000016840597

con la causale ” EROGAZIONE LIBERALE“.

Come togheter! Camminiamo Insieme!! FORZA NERI!!!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo