SAN SEVERO – I PARLAMENTARI DEL M5S INCONTRANO IL SINDACO MIGLIO A PALAZZO CELESTINI

I PARLAMENTARI DEL M5S INCONTRANO IL SINDACO MIGLIO A PALAZZO CELESTINI

Questa mattina a Palazzo Celestini – Residenza Municipale – il Sindaco Francesco Miglio ha ricevuto una delegazione di rappresentanti istituzionali del territorio del Movimento 5 Stelle. Ad incontrare il Sindaco sono stati: Sen. Marco Pellegrini, On. Carla Giuliano, On. Giorgio Lovecchio, On. Maria Luisa Faro, i quali erano accompagnati dal Consigliere Comunale penta stellato Gianfranco Di Sabato.

I parlamentari hanno voluto portare una forte testimonianza di solidarietà, vicinanza e di assoluto sdegno per le minacce rivolte al Primo Cittadino, a seguito delle note vicende che lo hanno visto coinvolto negli ultimi giorni: “Sono profondamente commosso per il tangibile segnale – ha dichiarato il Sindaco Miglio – che il M5S ha voluto portare alla mia persona questa mattina, sia come uomo che come Sindaco. Senza entrare nel merito dei fatti, da me ricostruiti ieri in una dichiarazione pubblica rilasciata poco prima dell’inizio del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, mi preme ringraziare il M5S per la solidarietà e la vicinanza, nell’ottica di un sempre più proficuo e costruttivo rapporto istituzionale, che deve vedere protagonisti sia il Comune di San Severo che i rappresentanti istituzionali del nostro territorio”.

SAN SEVERO, 23 maggio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo