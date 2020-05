SAN SEVERO – LA SCOMPARSA DEL SEN. VITTORIO MUNDI. IL CORDOGLIO DEL SINDACO MIGLIO

LA SCOMPARSA DEL SEN. VITTORIO MUNDI. IL CORDOGLIO DEL SINDACO MIGLIO

E’ venuto a mancare questa mattina all’affetto dei suoi cari – dopo una lunga malattia – il Sen. Vittorio Mundi. Per circa un trentennio – fino al 1996 – è stato alto funzionario del Comune di San Severo, Vice Segretario Generale e poi Segretario Generale dell’Ente Comunale. Dal 1996 al 2001 è stato Senatore della Repubblica.

“Piango l’uomo, il funzionario comunale, il politico – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – ma soprattutto una persona perbene e stimata da tutti cui è legata una fetta importante della storia recente della nostra città nel secolo scorso. Vittorio Mundi è stato l’indispensabile ed insostituibile punto di riferimento per tanti sindaci e tante amministrazioni comunali – di ogni colore ed appartenenza politica – che si sono succedute alla guida della città a partire dalla fine degli anni sessanta. A Palazzo Celestini ha dedicato anni di grande impegno e dedizione, sempre finalizzati a far crescere in ogni settore la nostra comunità. Le sue giornate lavorative erano interminabili, i giorni festivi spesso erano scanditi da ore trascorse in ufficio al lavoro, come raccontano i tanti dipendenti del Comune che ho avuto il piacere di ascoltare in questi anni. Alla sua famiglia, alla moglie Anna Savino, ai figli Stefano, Alessandro e Claudia, ai nipotini e parenti tutti, i sensi di affetto e le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intero Comune di San Severo che oggi piange l’amico ed il professionista che ci ha lasciati”.

SAN SEVERO, 23 maggio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo