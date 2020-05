SAN SEVERO – L’ARCI VICINA AL SINDACO MIGLIO

Al Sindaco di San Severo

Avv. Francesco Miglio

Palazzo di Città

71016 san Severo

Ill.mo sig. Sindaco,

i fatti accaduti qualche giorno fa a San Severo, ossia le minacce mafiose alla sua persona dopo la segnalazione doverosa dell’assembramento non autorizzato in occasione della festività della Madonna del Soccorso, denotano la grave distorsione sociale dei nostri luoghi e del nostro territorio.

Un contesto sociale che conosciamo bene: una realtà certamente difficile (ma purtroppo lo stesso potrebbe dirsi per ogni centro della Capitanata) attanagliata da problematiche di legalità e di depauperamento che la recente pandemia ha addirittura amplificato sotto alcuni aspetti.

Ci eravamo illusi che le norme di mantenimento della distanza sociale per contrastare l’epidemia ci avessero migliorato come cittadini e dobbiamo ammettere che la maggioranza degli abitanti della provincia di Foggia ha dimostrato sicuramente senso di responsabilità e altruismo.

Purtroppo una volta allentate le maglie del rigore, come era prevedibile, si sono verificati comportamenti assolutamente irresponsabili, sfociati nei fatti accaduti. .

Quello che è successo, ossia l’assembramento non autorizzato e le minacce che le sono state rivolte, lo si deve considerare come la cartina al tornasole di una situazione molto pericolosa, indice di un tessuto sociale sfibrato, logoro, una realtà che ci vede impegnati quotidianamente con iniziative e progetti intesi a sviluppare il senso civico, a variegare l’offerta culturale, a diffondere e consolidare valori come la Legalità, la Democrazia, la Partecipazione, che sono alla base della nostra mission statutaria.

Così come pure crediamo che tutto il Terzo Settore di San Severo, che svolge quotidianamente il suo impegno civile e sociale, sappia e voglia contrastare questi fenomeni.

Ed è proprio con questo nostro impegno che intendiamo con questo messaggio riconfermare e ribadire fortemente la nostra vicinanza insieme alla massima solidarietà da parte dell’Arci tutta, del Comitato Provinciale Arci di Foggia e del circolo Arci di San Severo ARCIDONNA “Elsa Morante”.

Con stima e rispetto per il Suo operato, specialmente in questo momento così difficile.

Il Presidente dell’Arci Comitato Provinciale di Foggia

Domenico Rizzi

La Presidente del Circolo ARCIDONNA “Elsa Morante”

Lucia Schiavone