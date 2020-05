CASALNUOVO MONTEROTARO – ECCO LA RIAPERTURA DELLA CHIESA

Oggi 24 maggio 2020 la riapertura della chiesa di Santi Pietro e Nicolo sita in Casalnuovo Monterotaro. Vede alla riapertura di essa gli operatori della G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV.Sia nel servizio interno ad assegnazione posti all’interno della chiesa. Gia da qualche giorno gli operatori della delegazione comunale ,hanno svolto un ottimo lavoro dividendo le panche con appositi adesivi sulle panche in modo tale da non creare assembramento.Poi fuori dalla porta della chiesa all’ingresso viene svolto servizio controllo temperatura con termo scanner .Vede impegmati oggi alla riapertura della chiesa i membri provinciali, Di cui Presidente Provinciale Tosiani Nicola, Vice Presidente Provinciale, Direttore Operativo Provinciale Landolfo Vito, poi per la delegazione di Casalnuovo delegato comunale Solla Carmine, Celeste Pietro,Fortunato Raffaele,Fortunato Giusy, Brunetta Vincenzo, Brunetta Maria,Brunetta Isabella .Questa giornata e stata fortemente voluta dal delegato comunale, la presenza dei membri provinciali.Il servizio all’interno si trattava di far sedere i fedeli nei posti predisposti, e assicurarsi che vi erano con le mascherine durante la Santa Messa svolta da frate Vito Fiorentino.Mentre il servizio all’esterno della chiesa era di assicurarsi che i fedeli si igenizzavano le mani,e controllo della temperatura corporea con termo scanner,che la temperatura non era superiore hai 37 come da Dpcm emanato dal presidente del consiglio Conte.Un ottimo team di squadra fra la delegazione comunale e la presidenza provinciale. Gli operatori Brunetta Vincenzo, Fortunato Raffaele,Fortunato Giusy,Celeste Pietro. Sarano impegnati nuovamente questa sera con lo stesso servizio svolto in mattinata. Gli operatori G.E.P.A delegazione di Casalnuovo oltre a questo servizio di oggi svolgono regolare servizio controllo afflusso e anti assembramento nell’area cimiteriale tutti i giorni della settimana ,escluso la domenica che saranno impegnati davvanti alla chiesa.Per garantire la sicurezza dei fedeli naturalmente se dal controllo con termo scanner uscirà qualcuno che supera le 37.5 pultroppo saranno costretti ad non far entrare la persona che supera i limiti di legge.Hanno il compito che se vedono persone senza mascherina,non possono far entrare in chiesa.Un grazie da Presidente Provinciale voglio farlo a tutti Al Amministrazione Comunale di Casalnuovo , Al Comando Legione Carabinieri sede,

Al Comando Polizia Locale sede,a tutti i componenti dell’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV . Allla popolazione di Casalnuovo che hanno rispettato le norme per entrare in chiesa,con mascherine,igenizzarsi le mani fuori dalla porta .Al frate che con il supporto degli operatori G.E.P.A sono riusci a garantire la sicurezza dei fedeli.Servizio svolto con professionalità, serietà, affidabilità, e competenza nel garantire la sicurezza al popolo Casalnuovo.