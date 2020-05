APRICENA – FESTA PATRONALE 2020: SOSPESI AL MOMENTO I FESTEGGIAMENTI

FESTA PATRONALE 2020: SOSPESI AL MOMENTO I FESTEGGIAMENTI.

APRICENA. – Maggio è il mese della Festa Patronale. Tradizionale momento di preghiera e di festa per la nostra comunità, in onore di MARIA SS INCORONATA, Patrona di Apricena e degli apricenesi. A causa dell’emergenza coronavirus e dei divieti imposti dalle normative nazionali vigenti, la Parrocchia dei Santi Martino e Lucia ed il Comitato Festa Patronale, in accordo con l’Amministrazione Comunale, hanno sospeso ogni tipo di festeggiamento. A seguito di incontro tenutosi in Comune nei gironi scorsi, tuttavia, si è condiviso di essere pronti a predisporre tutte le attività per svolgere la Festa non appena ci saranno le condizioni di legge, a partire, ci auguriamo tutti, già dalla prossima estate. Su richiesta del Sindaco, si è chiesto al parroco Don Luca di valutare l’opportunità di trasferire la statua della nostra Patrona in Chiesa Madre, possibilmente di notte e senza presenza fisica di fedeli, per dare la possibilità a tutti i credenti di pregare in città. Questo periodo sta mettendo tutti noi a dura prova, ma nella consapevolezza che insieme ce la faremo, continuiamo a guardare avanti con fiducia il nostro futuro. #vivaMaria

#vivApricena

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE