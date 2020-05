LESINA – RITORNA LA SANTA MESSA. DON LUCA: “SONO MOLTO EMOZIONATO E FELICE DI RIVEDERVI”

Lesina. Domenica 24 maggio 2020.

Don Luca << sono molto emozionato e felice di rivedervi >>

Ritorna la Santa Messa in presenza dei fedeli a Lesina. Era l’ 8 marzo 2020 quando presso la chiesa ” Maria Ss. Annuziata” di Lesina il parroco don Luca Di Domenico celebrava l’Eucarestia per l’ultima volta in presenza dei fedeli prima delle restrizioni emanate dal Governo per l’emergenza Covid 19.

E’ stato un lungo periodo lontano dall’Eucarestia e i fedeli hanno risposto alla chiamata del Signore con la la loro presenza in piazza emozionati, ma mantenedo le misure di sicurezza come previsto dalle ordinanze. Come sempre impeccabile l’organizzazione della protezione civile di Lesina capitanata dal presidente Nello Montoro

Per coloro che volessero vedere le immagini della celebrazione possono cliccare su questo link:

Testo e foto Michele Saccone