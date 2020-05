SAN SEVERO – BANDI DI SELEZIONE PUBBLICA AL COMUNE DI SAN SEVERO: RIAPERTA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE E A MEZZO RACC. A/R DAL 6 AL 18 GIUGNO 2020

BANDI DI SELEZIONE PUBBLICA AL COMUNE DI SAN SEVERO: RIAPERTA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE E A MEZZO RACC. A/R DAL 6 AL 18 GIUGNO 2020

Con Determina Dirigenziale n. 91 Area III del 15 maggio 2020 il SEGRETARIO GENERALE – DIRIGENTE ad interim AREA III – SERVIZIO DEL PERSONALE, dott. Vito Tenore, ha disposto la RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A MANI PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SAN SEVERO E A MEZZO RACCOMANDATA A/R, DEI BANDI PER SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 (DUE) UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – CATEGORIA B3 – PROFILO PROFESSIONALE “OPERATORE CED E DI N. 4 (QUATTRO) ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CATEGORIA “C” – PROFILO ECONOMICO C1 – CCNL FUNZIONI LOCALI, APPROVATI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 400 DEL 21.02.2020 E N. 403 DEL 21.02.2020.

Nella determina dirigenziale si dispone

– di riaprire, a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami e per tredici giorni successivi a tale data, vale a dire dal 06.06.2020 fino al 18.06.2020, i termini di presentazione delle domande dei bandi in oggetto, esclusivamente per le modalità della consegna a mani presso l’ufficio protocollo del Comune di San Severo e tramite il servizio postale a mezzo Raccomandata A/R;

– di pubblicare il presente avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di San Severo sul link “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” per trenta giorni e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 43 del 05 giugno 2020.

SAN SEVERO, 25 maggio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo