APRICENA – ABBANDONO RIFIUTI IN CAMPAGNA: ORDINANZA DEL SINDACO, MULTE DA 300 a 3000 Euro

ABBANDONO RIFIUTI IN CAMPAGNA: ORDINANZA DEL SINDACO, MULTE DA 300 a 3000 Euro



APRICENA. – Nella giornata odierna il Sindaco Antonio Potenza ha emesso ordinanza che inasprisce le sanzioni per chi abbandona i rifiuti e/o sporca spazi pubblici.

A seguito di incontri avuti nei giorni scorsi con il Comando di Polizia Locale, il Corpo delle Guardie Ecologiche e l’azienda che effettua la raccolta dei rifiuti solidi urbani, l’Amministrazione Comunale ha inteso aumentare l’installazione delle video trappole per sanzionare chi ancora ha la pessima abitudine di abbandonare i rifiuti in campagna, vicino ai cestini portarifiuti, alle campane dei vestiti usati e negli spazi pubblici. I r ifiuti vanno differenziati e posizionati davanti alle proprie abitazioni seguendo il calendario stabilito.

La stragrande maggioranza dei cittadini apricenesi fa un’ottima raccolta differenziata e rispetta le regole. A quei pochissimi incivili invece diciamo che il tempo è scaduto. Già nei prossimi giorni saranno notificate diverse multe. Tutti abbiamo il dovere di rispettare le regole ma sopratutto l’ambiente in cui viviamo.



#RispettiamolAmbiente

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE