REGIONE – GIANDIEGO GATTA INTERROGA: MISURE REGIONALI PER POTENZIARE LA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN AMBITO MEDICO E CONTRASTARE “L’IMBUTO FORMATIVO” IN PUGLIA

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: MISURE REGIONALI PER POTENZIARE LA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN AMBITO MEDICO E CONTRASTARE “L’IMBUTO FORMATIVO” IN PUGLIA

PREMESSO CHE:

 I medici che non hanno trovato posto nelle scuole di specializzazione e/o al corso di formazione per la Medicina Generale, chiamati comunemente “camici grigi”, sono sempre di più; solo l’anno scorso se ne sono aggiunti novemila;

 I finanziamenti ministeriali sono assolutamente insufficienti a coprire tutti i 600 posti di specializzazione medica iscrivibili presso le università Pugliesi;

 nel periodo 2018/2025 in Puglia 3292 medici andranno in pensione, a fronte di 2422 neo specialisti, con una diminuzione di 1686 unità (studio ANAAO ASSOMED);

 è obiettivamente esiguo il numero di borse finanziate dalla regione Puglia per l’a.a. 2018/19 (9 per l’Università di Foggia e 21 per l’Università di Bari);

 l’emergenza “Coronavirus” ha mostrato le numerose fragilità del SSN, spesso costretto a ricorrere a medici non adeguatamente formati o a medici in pensione, con contratti atipici, “a gettone”, senza alcuna tutela;

CONSIDERATO CHE:

• La Regione Campania ha usato il Fondo Sociale Europeo (FSE) per finanziare più borse al fine di sostenere gli investimenti sul capitale umano, la specializzazione professionale e la valorizzazione delle competenze dei giovani laureati campani;

• La Regione Campania, tenuto conto della significativa domanda di giovani laureati in possesso dei requisiti di accesso ai suddetti percorsi di specializzazione, ha inteso cofinanziare le scuole di specializzazione nel campo della medicina, contribuendo, in via aggiuntiva, a rafforzare gli interventi già sostenuti con risorse nazionali.



Tutto ciò premesso e considerato

SI INTERROGA

Il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, in qualità di Assessore alla Sanità,

per sapere:

 se intenda finanziare un congruo numero di borse regionali finalizzate a coprire la capacità totale di posti di specializzazione iscrivibili presso le Università Pugliesi, stanziando così maggiori risorse per consentire di ammettere alla specializzazione medica un sensibilmente maggior numero di laureati, soprattutto alla luce di quanto ha preannunciato circa l’intento, rimasto finora tale, di rafforzare ed efficientare il sistema sanitario regionale;

Se ritenga di intervenire affinché i diritti e le garanzie a tutela di questi medici siano rispettate.

