TORREMAGGIORE – COVID – 19 – DEI 10 CONTAGI DI OGGI BEN 9 SONO A TORREMAGGIORE!

Coronavirus Torremaggiore: 9 nuovi casi il 27 maggio 2020

Emergenza senza fine a Torremaggiore, dove nella giornata di oggi si sono registrati altri nove casi. Si tratta dello stesso focolaio per il quale tre giorni fa il dipartimento di prevenzione della Asl Foggia, con la collaborazione dei medici di medicina generale, aveva tracciato la catena di contatti e provveduto all’isolamento domiciliare fiduciario.

Un elemento rilevante perché vorrebbe dire che al di là dei nuovi positivi all’infezione Covid-19, il virus è stato circoscritto. Dopo due giorni di “immunità”, nell’ultimo mercoledì del mese in cui cinque province pugliesi fanno registrare il numero zero su ben 2626, in Capitanata i contagi salgono di dieci unità.

Tre giorni fa nella città dell’Alto Tavoliere era risultato positivo un nucleo familiare di cinque persone contagiate, presumibilmente, da una sesta persona risultata positiva che aveva frequentato la famiglia.

fonte foggia today