FOGGIA – I.C. “CATALANO MOSCATI” A BASE CONCORDIA: “FOGGIA CHIAMA ANTARTIDE”!

COMUNICATO STAMPA DEL 27 maggio 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO “CATALANO MOSCATI” A BASE CONCORDIA:

“FOGGIA CHIAMA ANTARTIDE”!

Siamo lieti di comunicare che, nell’ambito delle attività dell’Orientamento bio scientifico della Scuola Orientativa del nostro Istituto, il giorno 28 maggio alle ore 11:00, è previsto un collegamento speciale in video conferenza tra i nostri studenti e la Stazione Italo-Francese “Concordia”del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

Durante il collegamento , i nostri studenti conosceranno i protagonisti della missione speciale e colloquieranno con gli stessi che esporranno i principali studi di ricerca condotti in questi ultimi anni.

Grande emozione e trepida attesa in tutto l’Istituto Comprensivo Catalano Moscati e, in particolare proprio nel corso orientante bio scientifico della Scuola secondaria “Moscati” per l’ormai imminente incontro Effettuate oggi con successo le ultime prove e test a cura del presidio di assistenza tecnico digitale d’Istituto: siamo pronti!!!

L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione del ricercatore Matteo Villani, promesso ai nostri studenti in sede di inaugurazione dell’anno scolastico il 17 , rappresenta il momento clou di un percorso orientante bioscientifico svolto dagli studenti della Scuola secondaria ricco di soddisfazioni ed emozioni.