SAN NICANDRO GARGANICO – VENERDI’ 29 MAGGIO LA CERIMONIA IN PIAZZA IV NOVEMBRE PER RICORDARE IL 120° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI DON VINCENZO ZACCAGNINO

In occasione del 120° anniversario della nascita del fondatore don Vincenzo Zaccagnino (29 maggio 1860), non potendo organizzare degna manifestazione commemorativa a causa delle misure emergenziali legate al Corona Virus Covid19, il Consiglio di Amministrazione ha concordato con il Sindaco di San Nicandro Garganico di svolgere una semplice cerimonia in piazza IV novembre, domani venerdì 29 maggio alle 10:30.

A ricordo della ricorrenza, la Presidente dell’ASP avv. Patrizia Lusi ed il Sindaco di San Nicandro dott. Costantino Ciavarella, piantumeranno due cespugli fioriti sempre verdi di agrifoglio, ai lati del busto bronzeo dedicato al fondatore, in modo che non resti disadorno; a seguire, sarà srotolata una carta topografica rappresentativa di tutti i fondi patrimoniali in lascito alla fondazione Zaccagnino, realizzata per l’occasione, e che sarà esposta nella sala consiliare della sede ASP in località San Nazario.