SAN SEVERO – INCIDENTE SULLA SS. 16: UN MORTO ED UN FERITO. SONO SANSEVERESI

Incidente stradale questa mattina intorno alle 6,45 sulla statale 16, alle porte di Foggia. Un camion con a bordo due persone, proveniente da San Severo, si è ribaltato autonomamente all’altezza dell’ex hotel Florio.

Il mezzo trasportava ferro ed era diretto nel capoluogo dauno. Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia stradale della città dell’Alto Tavoliere intervenuta sul posto, si è ribaltato.

Il conducente è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti per le cure del caso, mentre per il passeggero, un uomo di San Savero, non c’è stato niente da fare. Ha perso la vita sul colpo.

FONTE FOGGIA TODAY