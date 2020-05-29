SAN SEVERO – COMUNE DI SAN SEVERO – AREA II – SERVIZIO CULTURA –  BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO” – AVVISO

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COMUNE DI SAN SEVERO – AREA II – SERVIZIO CULTURA –  BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO” – AVVISO

AREA II – SERVIZIO CULTURA –  BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO”

 AVVISO

 Il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, il Dirigente Area II Servizio Cultura Vito Tenore rendono noto che:

 A CAUSA DEL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA CODID-19, LA DATA DI RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO E LE RELATIVE MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER IL RITIRO E LA RICONSEGNA DEI LIBRI, VERRA’ RESA NOTA SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE E SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA BIBLIOTECA. TALE DATA SARA’ RESA NOTA NON APPENA VERRANNO ULTIMATI GLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI DISPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

 

SAN SEVERO, 29 maggio 2020

                                                                  l’Addetto Stampa

                                                                  dott. Michele Princigallo

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