SAN SEVERO – COMUNE DI SAN SEVERO – AREA II – SERVIZIO CULTURA – BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO” – AVVISO174 visualizzazioni
COMUNE DI SAN SEVERO – AREA II – SERVIZIO CULTURA – BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO” – AVVISO
AREA II – SERVIZIO CULTURA – BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO”
AVVISO
Il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, il Dirigente Area II Servizio Cultura Vito Tenore rendono noto che:
A CAUSA DEL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA CODID-19, LA DATA DI RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO LIBRARIO E LE RELATIVE MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER IL RITIRO E LA RICONSEGNA DEI LIBRI, VERRA’ RESA NOTA SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE E SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA BIBLIOTECA. TALE DATA SARA’ RESA NOTA NON APPENA VERRANNO ULTIMATI GLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI DISPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.
SAN SEVERO, 29 maggio 2020
l’Addetto Stampa
dott. Michele Princigallo