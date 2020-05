SAN SEVERO – Il grazie della Consulta alla Strada dei Sapori

Il grazie della Consulta alla Strada dei Sapori

La Consulta delle Associazioni, ringrazia la Strada dei Sapori ed il suo Direttivo, per l’invito a partecipare ad una iniziativa davvero apprezzabile, finalizzata a creare un senso di vicinanza e di unità in un momento di grande disorientamento, attraverso un simbolo davvero potente per le sue risonanze sia a livello fisico che spirituale: il pane.

La Presidente Zelinda Rinaldi è infatti stata invitata a ritirare la sua “pagnottella di pane”, presso “Spazio “Ripoli”, come rappresentante per l’appunto di tutte Associazioni facenti capo alla Consulta, a nome delle quali ha espresso tutta la sua riconoscenza.

I valori quando sono quelli giusti, quelli cioè che appagano i bisogni più veri e profondi dell’uomo, trovano la maniera di propagarsi in infiniti modi generando comportamenti che hanno il potere di far vivere il senso dell’accoglienza, dell’appartenenza, dell’unità, pur nel più grande rispetto, anzi addirittura nella valorizzazione di tutte le diversità. Vanno pertanto considerati veri e propri doni capaci di innescare quella reciprocità che ha il potere di creare armonia e di rendere possibili condivisioni e collaborazioni anche in momenti molto difficili per le relazioni sociali, come quelli che stiamo vivendo in seguito al coronavirus.

Anzi ,proprio le difficoltà consentono alla creatività di emergere con tutta la sua potenza perché le vere urgenze, come sono quelle dettateci da una profonda umanità, trovano sempre la maniera per porsi in luce, generando ancora vita: di relazioni, di visioni, di prospettive, di condivisioni, di collaborazioni.

Ancora un avvenimento che dà testimonianza di quanto abbiano fruttificato nel nostro territorio tutte quelle iniziative volte a favorire fiducia reciproca, condivisione, collaborazione individuazione di orizzonti comuni. L’augurio è che esse possano moltiplicarsi accanto al radicarsi di un’idea ormai irrinunciabile ed indifferibile “ Insieme è meglio”