SAN SEVERO – LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PER ACQUE BIANCHE NEL CENTRO URBANO. LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO DEFINITIVO E IL PROGETTO ESECUTIVO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PER ACQUE BIANCHE NEL CENTRO URBANO. LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO DEFINITIVO E IL PROGETTO ESECUTIVO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Francesco Miglio, su proposta e relazione del Vice Sindaco con delega alla Pianificazione Territoriale arch. Salvatore Margiotta e dell’Assessore alle Opere Pubbliche ing. Luigi Montorio, ha deliberato in ordine ai LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA PER ACQUE BIANCHE NEL CENTRO URBANO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.

L’Amministrazione Comunale – destinataria di un finanziamento pari a 7 milioni di € per il Primo stralcio funzionale del progetto definitivo generale per i lavori di costruzione della rete di fognatura per le acque bianche nel centro abitato di San Severo – ha inteso conformare la propria attività di mandato affinché l’annoso problema dei frequenti allagamenti delle diverse arterie principali del centro abitato e delle aree produttive in occasione delle precipitazioni meteoritiche trovi una risoluzione che garantisca nello specifico: una migliore fruibilità delle zone produttive e delle aree commerciali verificandosi di fatto, in occasione dei citati allagamenti, impedimenti alla circolazione nelle strade cittadine totalmente invase dall’acqua; la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, visti i numerosi incidenti stradali che si sono verificati nel corso degli ultimi anni a causa dei suddetti fenomeni; un vantaggio economico per l’intera collettività, considerata la possibilità di ridurre i danni alle attività produttive e commerciali.

La Giunta ha così deliberato di approvare il Primo stralcio funzionale del progetto definitivo generale per i lavori di costruzione della rete di fognatura per le acque bianche nel centro abitato di San Severo di importo pari ad Euro 7.000.000,00. Il progetto non prevede finanziamenti a carico del bilancio comunale trattandosi di interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento regionale.

SAN SEVERO, 29 maggio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo