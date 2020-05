SAN SEVERO – UDC – UN BEL RISPARMIO PER LA CITTA’ LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI, IL COMUNE RISPARMIA 400 MILA EURO

Un importate risultato quello ottenuto grazie alla rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti che porterà alle finanze comunali un risparmio di 400mila euro per l’anno 2020.

E ciò in un momento nel quale molti sono quelli che si affannano ad alimentare il libro dei sogni, ma pochi si preoccupano di reperire le risorse per realizzarle. Plauso quindi dell’UDC di San Severo per l’ottimo lavoro svolto dall’assessore al bilancio e alle finanze Mario Marchese che, d’intesa con il capogruppo consiliare Marco Flammia, hanno saputo convogliare la condivisione della competente commissione consiliare, presieduta dal consigliere Giovanni Florio e, quindi, del Sindaco e della Giunta che, con un idoneo atto deliberativo, ha autorizzato la rinegoziazione dei contratti in essere. I 400mila euro saranno interamente destinati alle attività di sostegno a cittadini e imprese della nostra Città, in difficoltà a causa della emergenza COVID-19. San Severo, 28 maggio 2020. Segreteria UDC di San Severo