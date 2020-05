APRICENA – Scoperta una discarica di rifiuti speciali pericolosi: sequestrati 215 mq di proprietà Rfi

Smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi ea bbruciamento. E’ quanto scoperto dai carabinieri forestali di Foggia, per mezzo dei reparti dipendenti, in agro di Apricena.

In particolare, nella giornata di ieri, i militari della stazione dei carabinieri forestali di San Nicandro sono intervenuti in località ‘San Trifone’, in agro di Apricena, dove è stato individuato un illecito smaltimento con abbruciamento di rifiuti speciali pericolosi consistenti in molteplici fusti metallici. Su alcuni fusti erano apposte le etichette con scritte ‘Nocivo/infiammabile’ e ‘Adesivi, liquidi infiammabili’.

Si presume, dunque, che si tratti di rifiuti derivanti da attività d’impresa. A riprova di ciò era la forte presenza di odore acre simil solvente/vernice. Sulla stessa area sono stati rinvenuti numerosi sacchetti di carbonato di calcio abbandonati e scarti di demolizione edile classificati come rifiuti speciali non pericolosi.

L’area oggetto di intervento, di circa 215 mq, è di proprietà di ‘Rete Ferroviaria Italiana spa’. L’area è stata posta sotto sequestro penale ed affidata in custodia al referente di zona di RFI.Sono in corso le indagini per rintracciare i responsabili.