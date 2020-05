SAN SEVERO – ARRESTO IN FLAGRANZA DI UN 25ENNE PER FURTO AGGRAVATO E DANNEGGIAMENTO AL RODARI!

SAN SEVERO. ARRESTO IN FLAGRANZA DI DEL PRIORE CARMINE, DI ANNI 25, PER FURTO AGGRAVATO E DANNEGGIAMENTO.

Nella decorsa giornata, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, personale del Reparto Prevenzione Crimine e del Commissariato di San Severo, ha tratto in arresto il nominato in oggetto resosi responsabile di un furto presso il locale istituto scolastico “Rodari”.

Nello specifico, giungeva sull’utenza 113 una segnalazione circa la presenza di alcune persone abusivamente all’interno del predetto istituto scolastico. Dopo aver cinturato il perimetro del plesso scolastico, gli operatori notavano la presenza di un individuo nascosto in un’area attigua allo stabile. Nell’occorso, gli agenti riconoscevano il soggetto in DEL PRIORE Carmine, già noto a quell’ufficio di P.S. Dalla successiva perlustrazione personale appurava che il predetto aveva forzato alcune porte per accedere all’interno della scuola.

Sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di oggetti pertinenti alla scuola e pertanto veniva arrestato in attesa di giudizio da parte dell’A.G. competente.