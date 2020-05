SAN SEVERO E TORREMAGGIORE – CROCE ROSSA – Oggi alle 17.00 il quinto appuntamento con UNA CRI DA FAVOLA

UNA CRI DA FAVOLA

Sabato 30 maggio quinto appuntamento con UNA CRI DA FAVOLA, a cura del Gruppo Giovani del Comitato CRI San Severo Torremaggiore. Il progetto è nato in tempo di Covid19 al fine di donare ai più piccoli un momento di svago e leggerezza.

Per chiudere in bellezza, è nata dalla penna della volontaria Assunta la Donna, Delegata Area 4 Principi e Umanità con la collaborazione della Delegata Area Giovani Rosa Leccisotti, una storia in rima che narra dei 7 PRINCIPI DI CROCE ROSSA sui quali l’organizzazione mondiale si fonda da oltre 150 anni!

8 volontari attori e disegnatori completano con simpatia il progetto che ha invogliato numerosi piccoli artisti ad inviare disegni simbolici dai colori variopinti.

Appuntamento sui social sabato 30 maggio 2020 alle ore 17,00 https://www.facebook.com/ 103111411356838/posts/ 132727638395215/?sfnsn= scwspmo&extid=vc1xbFpXefTqHtm3

Il Gruppo Giovani auspica che gli amici, ospitati durante queste ultime difficili settimane, possano restare in contatto con il Comitato CRI San Severo Torremaggiore anche oltre questo progetto!

Si ringraziano per la fattiva collaborazione i volontari Amalia Antonacci, Antonio Costantino, Assunta la Donna, Cesare Caratù, Eduard Aileinei, Elisa Pia Mucedola, Ferney Bonfitto , Francesca Pio Maiorino, Gabriella Tricarico, Giada Caratù, Lucia Tricarico, Maria Luigia Sabatino, Midina (Operatore del Sorriso), Pasqua Attanasio, Pinghi (Operatore del Sorriso), Rachele Bufalo, Roberta Pistillo, Roberta Tamalio, Rosa Leccisotti, Santa Marinelli.