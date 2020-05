SAN SEVERO – SI CERCA DI EVITARE ASSEMBRAMENTI IN PIAZZA MORO – CARMINE. IERI SERA LA SPERIMENTAZIONE

Ieri sera c’è stata una sperimentazione da parte dell’Amministrazione Comunale, insieme alla collaborazione della Polizia di Stato e dei Vigili Urbani, per cercare di evitare assembramenti davanti i locali in Piazza Aldo Moro.

Si è data la possibilità di creare più spazio davanti ai due locali sfruttando le corsie centrali della Piazza, evitando soprattutto il passaggio delle macchine.

In questo momento di criticità e in piena emergenza si sta provando a sperimentare le soluzioni migliori per dare la possibilità soprattutto agli esercenti che sono rimasti chiusi per molto tempo, di lavorare con tranquillità.

L’appello è rivolto ai ragazzi di non creare assembramenti, di collaborare con i gestori dei locali e soprattutto con le forze dell’ordine, dove va un nostro ringraziamento per la collaborazione.

San severo democratica