TORREMAGGIORE – CALCIO A 5 – MISTER OLIVIERI RINNOVA, ALLENERA’ ANCHE L’UNDER 19 

MISTER OLIVIERI RINNOVA, ALLENERA’ ANCHE L’UNDER 19

La notizia era ufficiosa ma ora diventa ufficiale. Gigi Tripla Olivieri sarà per il terzo anno consecutivo l’allenatore della Polsiportiva. Inoltre, il tecnico sanseverese guiderà anche la formazione under 19 nel campionato di categoria.

Dunque, dopo la stagione dei record in serie C! conclusa con 2️⃣1️⃣ vittorie consecutive e la promozione in serie B e dopo la salvezza conquistata quest’anno, Olivieri affronterà il suo terzo anno sulla panchina rossoblu.

In questi due anni mr. Olivieri vanta uno score assolutamente positivo frutto di 3️⃣0️⃣ vittorie, 4️⃣ pareggi e 1️⃣2️⃣ sconfitte.

La conferma di Olivieri apre ufficialmente la stagione 2020/21 della Polisportiva. Giorni frenetici per il Presidente Caserta che, assieme al resto della dirigenza, lavora quotidianamente per allestire un roster competitivo per ben figurare e migliorare il risultato di questa annata appena conclusa.

🎤 Michele Caserta: Non abbiamo mai avuto dubbi sulla scelta dell’allenatore e già da tempo abbiamo comunicato al mister la nostra idea di proseguire questo rapporto. Con il mister già da alcune settimane ci stiamo confrontando per cercare di agire al meglio sul mercato e metterlo nelle condizioni ideali per affrontare la prossima stagione che, nonostante la grandissima crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese, vedrà la Polisportiva ai nastri di partenza del campionato nazionale di Serie B. L’obiettivo della società è quello di allestire un roster competitivo per raggiungere gli obiettivi prefissati, senza però dimenticare il contesto che stiamo vivendo che ci obbliga a muoverci in maniera molto oculata.

🎤 Olivieri: Sono molto contento di restare sulla panchina rossoblu perchè vuol dire che in questi due anni ho svolto un buon lavoro. Con la società si è creato un bellissimo rapporto ed è bastata una semplice e breve chiacchierata per trovare l’accordo. Chiacchierata nella quale per fortuna vi è stata molta sintonia tra me ed il Presidente su quelli che devono essere gli obiettivi della squadra, ovvero continuare questo processo di crescita e, quindi, provare a migliorare la classifica di quest’anno cercando di raggiungere la salvezza con meno patemi, e investire sul settore giovanile con la speranza di creare giovani locali in grado di dare un bel contributo alla prima squadra. A tal proposito ho accolto con piacere la richiesta di allenare la formazione dell’under 19 e di supervisionare il settore giovanile. Ringrazio il Presidente Caserta e tutti i dirigenti per la fiducia, sperando di ripagarla nel miglior modo possibile.