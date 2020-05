SAN SEVERO – FESTA LITURGICA DELLA PENTECOSTE, UNA PREGHIERA DI N. MICHELE CAMPANOZZI

Il noto scrittore e giornalista N Michele Campanozzi ci scrive e scrive ai lettori de La Voce di San Severo.

Oggi è la Festa liturgica della Pentecoste, cioè dello Spirito del Padre Celeste, che abbiamo tutti cercato di pregare perché uscissimo quanto prima dal dramma di questa pandemia. Per l’occasione alcune settimane fa ho composto questa Preghiera, la cui lettura spero possa ritornare di giovamento e semmai di conforto per chi legge.

Di N. Michele Campanozzi



Preghiera al Padre

Padre nostro

che accarezzi ogni cosa,

noi crediamo

nell’Immenso Tuo Amore

per le creature

dell’intero Universo:

dove è la morte

Tu sei la Vita,

dove è il buio

Tu sei la Luce,

dove è il silenzio

Tu sei la Parola.

Senza limiti

è la Tua tenerezza:

ogni Essere

è figlio del Tuo Cuore,

se ci perdiamo

Tu pronto ci cerchi,

se lontani

Tu paziente ci attendi,

se smarriti

Tu paterno ci accogli.

Padre nostro,

solo in Te

è la Risposta

ai dolori,

solo in Te

è la nostra Certezza,

solo in Te

siamo tutti Fratelli.

Dacci la mano

e cammineremo sicuri:

nella tempesta

Tu sei l’Isola

sulla quale in concerto,

insieme ai fratelli fiori

e animali,

Ti canteremo in eterno

il nostro commosso

e gioioso “Grazie”.

(17 maggio 2020)