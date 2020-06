SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO – DAL 3 GIUGNO AL 3 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NEL CATALOGO TELEMATICO DEI SERVIZI PER L’ INFANZIA E L’ADOLESCENZA. ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Il Sindaco Francesco Miglio, Il Presidente del Coordinamento Istituzionale Simona Venditti, il Dirigente Area II Francesco Rizzitelli comunicano che

dalle ore 12:00 del 3 giugno 2020 fino alle ore 12:00 del prossimo 3 luglio 2020 è aperta la finestra per la presentazione della Manifestazione di Interesse all’iscrizione al Catalogo telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza per l’erogazione di servizi tramite titoli acquisito ai sensi degli art. 54 Legge reg. 10 luglio 206 n.19 e 28, comma 1 del Reg. regionale 18 gennaio 2017 n. 4 e i disciplinari.

Possono presentare la Manifestazione di Interesse all’iscrizione al Catalogo, i soggetti gestori delle seguenti tipologie di strutture e servizi disciplinati dal Reg. Reg. n. 4/2007:

 art. 52 centro socio – educativo diurno;

 art. 53 asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera;

 art. 89 ludoteca;

 art. 90 centro ludico per la prima infanzia;

 art. 101 servizi socio – educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;

a. servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio;

b. piccoli gruppi educativi o nido in famiglia;

 art. 103 servizi educativi e per il tempo libero;

 art. 104 centro aperto polivalente per minori

Tutti i servizi devono essere autorizzati al funzionamento e iscritti nell’apposito Registro regionale come previsto dalla Legge regionale n. 19/2006 e dal Regolamento Regionale n.4/2007.

La Manifestazione di Interesse si presenta esclusivamente on-line, sull’apposita piattaforma dedicata all’ indirizzo web: bandi.pugliasociale.regione.puglia.it

Il personale dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona è a disposizione per informazioni.

ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it

ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg

SAN SEVERO, 1 giugno 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo