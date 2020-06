SAN SEVERO – La Polizia di Stato arresta un evasore dagli Arresti Domiciliari

Nel pomeriggio di ieri, a San Severo, Agenti del locale Commissariato, nel corso di un servizio di volante, hanno tratto in arresto A.M. nato il 1979, per il reato di evasione.

In particolare verso le ore 15.00, il predetto, già conosciuto a quell’Ufficio, veniva notato in quella via Belmonte.

Alla vista della Polizia, nonostante avesse cercato di allontanarsi, questi intercettato e sottoposto a controllo dagli Agenti.

A seguito di perquisizione personale veniva trovato con addosso arnesi atti allo scasso, senza fornire una valida giustificazione.

Si appurava inoltre che il predetto era sottoposto agli Arresti Domiciliari per reati contro il patrimonio, motivo per cui veniva tratto in arresto per il reato di evasione.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, veniva nuovamente sottoposto agli Arresti Domiciliari in attesa della direttissima che si dovrà celebrare nell’odierna giornata.