FOGGIA – SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PRESENTATI I PROGETTI PER IL BANDO 2020 DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

con i bandi 2020 del Servizio Civile Universale, per la prima volta in Capitanata si è proceduto ad un accordo di cooprogrammazione tra gli unici due enti accreditati, la Provincia di Foggia ed il Cesevoca, e ad una progettazione, in rete, partendo dai territori che sono stati coinvolti, in cinque gruppi di lavoro con 45 Enti locali; 23 tra Associazioni di volontariato, Fondazioni e Associazioni di promozione sociale; 2 Aziende di servizio alla persona ed 1 Ente religioso.

Il totale complessivo dei progetti è di 109 che vedranno impegnati ben 640 volontari. Le cifre in campo: 81 progetti ordinari per 360 volontari oltre a 2 progetti (Garanzia Giovani) per 124 volontari, per un totale di 83 progetti per 484 volontari per la Provincia di Foggia; per il Cesevoca: 25 progetti ordinari per 104 volontari ed 1 progetto (Garanzia Giovani) per 52 volontari, per un totale di 26 progetti per 156 volontari.

Queste le cifre del Servizio Civile della Provincia di Foggia dal 2003 ad oggi: 281 Sedi accreditate; 630 Progetti realizzati (25 all’estero); 3.934 volontari coinvolti; €. 20.856.452,00 somme erogate.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, ed il Consigliere delegato, Luigi Fusco, evidenziano che prosegue costante l’impegno dell’Ente proiettato a dar vita ad un nuovo modello di formazione e di welfare locale. Un percorso virtuoso e di eccellenza in sinergia tra pubblico e terzo settore, operatori e volontari.