FESTA DELLA REPUBBLICA, L’ITALIA: UN GRANDE PAESE

L’ITALIA: UN GRANDE PAESE

L’Italia, la nostra amata patria, ha dato e sta dando, ancora una volta prova, che siamo una civiltà esemplare. Solidarietà, affetto, sostegno reciproco, hanno dimostrato altresì che gli italiani sanno esserci sempre; in ogni situazione. Una società, la nostra, fondata sui valori della famiglia, che oggi apprezza ancora più l’affetto e i rapporti umani. Sono giorni ancora tristi, tanti piangono i loro cari, venuti a mancare. Tuttavia la voglia di ricominciare, la forza del cambiamento, dell’adattamento, al nostro popolo, non manca mai. La storia insegna che abbiamo saputo rialzarci, sempre, con dignità e maestria. I nostri nonni che ricostruirono, nel dopoguerra, ci mostrarono una lezione straordinaria, mai come oggi ancor più vera; ovvero, insieme possiamo farcela. Gli eroi cui dobbiamo tanto in questi giorni, vale a dire, medici, infermieri, personale sanitario in generale. Forze dell’ordine, volontari e tutti coloro che hanno contribuito e continuano ancora a farlo; sono a mio avviso la dimostrazione che i valori del tricolore sono vivi più che mai. Le campane delle nostre chiese, storiche, monumentali, suonano per richiamare i fedeli alla cultura dell’altruismo, dell’aiuto verso il prossimo. La meraviglia dei fiori che mogli, madri e nonne sapienti, sanno far sbocciare sui balconi, rimangono una risorsa per continuare a sperare. I sorrisi, la buona cucina, il loro accudire con amorevole pazienza sono un patrimonio da coltivare ogni giorno. Poi c’è lei; San Severo, con in cima la nostra mamma celeste Maria Santissima del Soccorso. I suoi occhi, la sua luce, l’amore per noi, eterno. Siamo fortunati a vivere in posto così bello, dove ogni cosa è certamente una grande bellezza. La sera poi, col suo fascino, riempie ogni via di nostalgia, quella non della mancanza, tutt’altro; della voglia di essere sempre più orgogliosamente, Italiani.

Un abbraccio a San Severo; è alla mia amata patria, tutta.

Vincenzo Naturale