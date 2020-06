SAN SEVERO – IMPIANTO SAICEF – UNA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA IL 6 GIUGNO

San Severo dice no all’’impianto Saitef, in attesa della manifestazione del 6 giugno, la città si mobilita.

Alla luce della recente crisi mondiale ancora in corso, i cittadini di San Severo rivendicano il diritto ad una politica partecipata che miri alla valorizzazione del territorio e alla tutela della salute collettiva. Per questo hanno deciso di ribadire con forza il no al mega impianto Saitef in Contrada Ratino. A partire da martedì 2 giugno è indetto lo stato di agitazione permanente che culminerà in una manifestazione di protesta sabato 6 giugno a partire dalle ore 17,00 in Piazza Municipio. L’intera cittadinanza, sia i singoli, che coloro che sono riuniti in associazioni, comitati, e collettivi sono chiamati a partecipare, rispettando regole di distanziamento e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione personale.

Nell’esprimere il dissenso, non si vuole diventare oggetto di strumentalizzazioni da parte di nessuno degli esponenti politici locali (sia maggioranza che opposizione), i quali potranno scegliere di appoggiare la causa solo in veste di liberi cittadini.

Il presidente dell’associazione AlterEco,

Simona Regina