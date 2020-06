MARGHERITA DI SAVOIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER SABATO 6 GIUGNO ALLE ORE 9.30

È stato convocato per sabato 6 giugno 2020 con inizio alle ore 9.30 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Programma Triennale 2020/2022 ed Elenco Annuale 2020 dei Lavori Pubblici. Programma Biennale degli Acquisti di forniture e servizi. Variazione n. 1. Approvazione. Atto ricognitivo di debito, di definizione consensuale dei contenziosi in essere e dei rapporti tributari pendenti e di concordamento di dilazione con Atisale Spa. Approvazione. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 49 del 17.4.2020. Approvazione I variazione di Bilancio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 56 del 5.5.2020. Approvazione II variazione di Bilancio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Riconoscimento e regolarizzazione dfb ex art. 194 lett. a TUEL per debiti pagati dal Tesoriere comunale in forza di procedure esecutive giudiziarie. Adozione Regolamento disciplina attività ricettiva extralberghiera, LRP n. 11/1999. Schema convenzione Casa per ferie “Aurora” Congregazione Pie Operaie San Giuseppe.