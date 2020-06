SAN SEVERO – La Preside Grazia Iantoschi già Dirigente Scolastico della San Giovanni Bosco ringrazia l’Amministrazione Comunale

La Preside Grazia Iantoschi già Dirigente Scolastico della San Giovanni Bosco ringrazia l’Amministrazione Comunale

Con viva emozione apprendo la meravigliosa notizia della pubblicazione del bando di gara per l’appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione del corpo centrale di via D’Orsi della Scuola Elementare San Giovanni Bosco chiuso per inagibilita’ statica quando ne ero Dirigente.

Spero che il dolore immenso accumulato in questi anni nel vedere quella struttura senza la propria anima gioiosa costituita dai piccoli alunni sia presto spazzato via, definitivamente, dai sorrisi e dalle emozioni che i bambini del quartiere riverseranno nei nuovi locali.

Per l’intero quartiere di Porta San Marco la riapertura del Circolo Scolastico costituirà certamente una occasione di rilancio ed un servizio irrinunciabile.

Sento il dovere, quindi, di ringraziare sentitamente per questo risultato che giunge al termine di un iter amministrativo assai complesso, che ho sempre seguito, l’Amministrazione Comunale di San Severo ed in particolare il Sindaco Avv. Francesco, tutta la Giunta Municipale e tutti i Dirigenti che si sono occupati delle varie procedure.

Nel contempo rivolgo un caloroso augurio di buon lavoro nella nuova struttura all’attuale Dirigente della San Giovanni Bosco la Preside Valentina Ciliberti.