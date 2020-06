SAN SEVERO – PUBBLICATO IL BANDO DI GARA PER L’APPALTO DELL’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PLESSO DI VIA DORSI

PUBBLICATO IL BANDO DI GARA PER L’APPALTO DELL’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PLESSO DI VIA DORSI IN SAN SEVERO.

Il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco con delega alla Manutenzione Edifici Scolastici Salvatore Margiotta, l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio comunicano che è stato pubblicato il bando di gara della S.U.A. – COMUNE DI SAN SEVERO – Procedura aperta telematica per l’appalto dell’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PLESSO DI VIA DORSI IN SAN SEVERO.

L’appalto ha come obiettivo principale i lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola elementare San Giovanni Bosco. L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo, è di € 1.910.650,52. La Stazione Unica Appaltante (responsabile della procedura di gara per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice) è la Provincia di Foggia, mentre l’Ente che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione è il Comune di San Severo (R.U.P. arch. Antonio D’Alessandro).

Per partecipare occorre collegarsi al sito http://www.provincia.foggia.it/

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il prossimo 8 luglio 2020. Il giorno successivo sarà dato luogo all’apertura delle offerte presso la sede della Provincia di Foggia.

SAN SEVERO, 4 giugno 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo