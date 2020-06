VIESTE, ROSSELLA FALCONE: “IL GARGANO E’ UN LUOGO SICURO. NON E’ ZONA ROSSA”

Su alcune testate giornalistiche nazionali e sui social da qualche giorno circola una mappa che evidenzia la provincia di Foggia come zona con il maggior numero di contagi dovuti al covid-19. E in questa mappa c’è anche il Gargano. La notizia sta destando preoccupazioni nel tessuto socio-economico del Promontorio. Preoccupata e amareggiata per come vengono diffuse queste notizie, l’assessore al Turismo e vice sindaco di Vieste, Rossella Falcone. “Questo grafico va assolutamente modificato perché non tutta la Capitanata è zona rossa. Il Gargano, soprattutto le località balneari, è covid free. Da oltre una settimana nei centri costieri come Manfredonia, Mattinata, Vieste, Peschici, Rodi, Isole Tremiti non ci sono più contagiati, anzi in alcuni non ci sono mai stati. Pertanto mi auguro che le istituzioni sovraccomunali come Regione, Provincia e Ente Parco, possano quanto prima smentire con le opportune dichiarazioni queste false notizie. Tutto questo – aggiunge Falcone – è deleterio, soprattutto oggi in cui si sta facendo il massimo per ripartire. Purtroppo queste notizie fanno solo male all’economia che ruota intorno al turismo, anche perché la gente prima di prenotare legge e si documenta”.