SAN SEVERO – FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE FEMMINILI IN RETE, IL GAL DAUNIA RURALE 2020 PUBBLICA BANDO 2.2

FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE FEMMINILI IN RETE,

IL GAL DAUNIA RURALE 2020 PUBBLICA BANDO 2.2

Il GAL Daunia Rurale 2020 ha pubblicato il bando relativo all’Intervento 2.2 “Progetto Daunadonna – Rete delle imprese femminili della Daunia Rurale” che intende supportare la realizzazione e lo sviluppo di filiere corte e il potenziamento della presenza delle imprese sui mercati locali.

Dando continuità strategica a una buona prassi della precedente programmazione Leader 2007-2013, in cui le imprese femminili locali erano state supportate in un’azione di sistema territoriale, il GAL Daunia Rurale 2020 con questo bando sostiene la creazione di una rete di operatrici del settore agricolo ed agro- alimentare, ponendo in risalto anche la dimensione sociale e inclusiva dell’imprenditorialità femminile.

Le aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 imprese femminili, di cui minimo 3 operanti nei settori agricolo e agroalimentare, e attive nei settori agricolo, agro-alimentare, ristorazione e ospitalità, servizi culturali e turistici, artigianato artistico e tradizionale. La rete deve essere formalizzata all’atto di ammissione al finanziamento.

La dotazione finanziaria per il presente intervento è pari a 100mila euro. I progetti candidati devono avere un importo minimo di 20mila euro; il contributo massimo concedibile è di 100mila euro a copertura del 100% delle spese.

Il termine ultimo per la consegna della domanda di sostegno corredata di tutta la documentazione progettuale è fissata per il 02.09.2020.

Tutte le info sono on line al seguente link: https://www.galdauniarurale2020.it/progetto-daunadonna-pubblicato-bando-2-2/