CASALNUOVO MONTEROTARO – ALL’ASSOCIAZIONE GEPA DONATI 10 APPARATI PMR

All’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV.

Che il presidente provinciale Sig. TOSIANI NICOLA ringrazia a nome di tutta l’associazione i proprietari del Conad City Albini snc per questo meravoglioso gesto donato all’associazione. Che verrano usati in emergenze odierne future. Premetto ricevere una donazione in questo momento di crisi è verramente un gesto fatto con cuore. Se altri imprenditori vogliono donare qualsiasi cosa,anche un mezzo tipo: panda 4×4 ,pick up, fiat punto multijet, ho divise per protezione civile,o altro ancora. Oppure può donare un erogazione liberale detraibile al 26% contattase associazione tramite mail cp.foggia@guardiegepa.eu