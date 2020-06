SAN SEVERO – AGGREDITO IL DIRIGENTE COMUNALE RIZZITELLI. 30 GIORNI DI PROGNOSI!

Un individuo, già noto per avere di recente minacciato con una pistola (pare giocattolo) in Municipio una dipendente comunale, ieri mattina, nei pressi del Museo dell’Alto Tavoliere, quindi in pieno centro storico, ha riconosciuto per strada il dirigente comunale ing. FRANCESCO RIZZITELLI e, dopo averlo aggredito verbalmente per motivi tutti da chiarire, gli ha sferrato un pugno in pieno volto fratturandogli il setto nasale. La vittima è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Teresa Masselli” dove, dopo le prime cure, è stato giudicato guaribile in trenta giorni. L’aggressore è stato segnalato alle Forze dell’Ordine e poi rintracciato.

Al dirigente Rizzitelli la testimonianza di solidarietà e vicinanza della nostra redazione.