SAN SEVERO – AGGRESSIONE AL DIRIGENTE DEL COMUNE RIZZITELLI, LA SOLIDARIETÀ DELL’UDC

UDC – Apprendiamo dell’aggressione di cui è stata vittima il Dirigente del Comune di San Severo Ing. Francesco Rizzitelli da parte di un cittadino, incrociato casualmente, nei pressi della Biblioteca Comunale. Un grave atto di inaudita e ingiustificato gravità che ha il solo risultato di mette in discussione la serenità dell’attività amministrativa e in un momento di grande difficoltà per l’intero Paese. All’ing. Rizzitelli la solidarietà personale delka Segreteria e del Gruppo Consiliare dell’UDC di San Severo con l’augurio di una pronta guarigione.