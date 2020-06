SAN SEVERO – AGGRESSIONE DIRIGENTE COMUNALE RIZZITELLI. LA VICINANZA DEI DEMOCRATICI E SOCIALISTI

Quanto accaduto nella giornata di oggi ad uno dei Dirigente Comunali della nostra città, è deplorevole ed ignobile. Non esistono giustificazioni a questa aggressione gratuita ai danni di chi, come l’Ing. Francesco RIZZITELLI, svolge il proprio dovere con impegno ed abnegazione, dedicando gran parte del proprio tempo per adempiere alle proprie funzioni nel puntuale rispetto delle regole.

Auguriamo all’Ing. RIZZITELLI una rapida guarigione e siamo certi che la giustizia farà rapidamente il proprio corso per infliggere la giusta punizione al responsabile dell’aggressione.

Nella popolazione della nostra città c’è tanta brava gente e non è giusto che in pochi ledano un intera comunità.

I Democratici e Socialisti in Comune X San Severo.