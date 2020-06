SAN SEVERO – *Coalizione San Severo Città d’Europa*. La vile ed incomprensibile aggressione patita dall’ Ing. Francesco Rizzitelli, dirigente del Comune di San Severo, ci lascia basiti e pensosi

*Coalizione San Severo Città d’Europa*

La vile ed incomprensibile aggressione patita dall’ Ing. Francesco Rizzitelli, dirigente del Comune di San Severo, ci lascia basiti e pensosi.

Basiti, per la gravissima violenza ai danni di una persona, di un padre di famiglia, di un ottimo funzionario al servizio del Comune di San Severo, al quale esprimiamo tutta la nostra cordiale solidarietà e vicinanza; pensosi, perché siamo molto preoccupati per il clima che, da un po’ di tempo, si respira nella nostra Città: minacce, intimidazioni, aperta violenza, ormai non solo verbale.

Cui prodest?

A chi giova la tensione che sta aumentando ogni giorno sempre di più e che muove il balordo di turno?

Chiediamo alle Forze Politiche della Città, alla società civile, senso di responsabilità e delle Istituzione, onde affrontare con serietà il grave momento che il Paese sta vivendo.

Lo dobbiamo a noi stessi e alle generazioni che verranno.

Nel ribadire, ancora una volta, tutta la nostra simpatia e solidarietà all’Ing. Francesco Rizzitelli, confermiamo la nostra volontà di proseguire il nostro percorso politico al servizio di San Severo.

Nulla ci potrà mai intimidire, certi come siamo dei nostri valori e dei nostri ideali.

La Coalizione San Severo Città d’ Europa