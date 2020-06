SAN SEVERO – La Consulta esprime solidarietà all’ing Rizzitelli

La Consulta delle Associazioni di San Severo esprime tutta la sua solidarietà al Dirigente comunale Francesco Rizzitelli vittima di un deplorevole atto di aggressione e condanna con fermezza ogni forma di violenza, prepotenza e arroganza nei confronti di chiunque e in particolare modo nei confronti di un rappresentante delle Istituzioni, il quale ha sempre lavorato nel sociale e mostrato sensibilità per le persone più deboli e ed emarginate.

All’ ing. Rizzitelli auguriamo una rapida guarigione in modo che le sue capacità professionali e la sua attenzione siano messe subito a disposizione di coloro che ne hanno bisogno.



Il Direttivo della Consulta di San Severo