APRICENA – IL CONSORZIO DI BONIFICA DOVREBBE PULIRE IL CANALE VALLONE E SISTEMARE LA PERICOLOSA STACCIONATA. IL COMUNE CHIEDE AL PRESIDENTE EMILIANO DI INTERVENIRE

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA: PERCHÉ NON PULISCE IL CANALE VALLONE IN CITTÀ E RIMETTE A POSTO LA STACCIONATA, MOLTO PERICOLOSA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ? CHIEDIAMO AD EMILIANO DI INTERVENIRE.

APRICENA. – L’Assessore alla sicurezza e all’agricoltura Giuseppe Solimando irrompe nei confronti del Consorzio di Bonifica. “Sono anni che il Consorzio di Bonifica di Capitanata non riesce a fare nemmeno il minimo indispensabile per la pulizia del canale Vallone. Nei mesi estivi nonostante le disinfestazioni e sanificazioni effettuate dall’Amministrazione Comunale, a causa della “foresta” del canale, in città si riversano ratti, serpenti e rettili vari con rischi per la salute pubblica.

A questo bisogna aggiungere la staccionata di legno completamente distrutta e su cui non è stata fatta mai manutenzione, con grandi rischi per la pubblica incolumità, sopratutto per i bambini che giocano nella zona Sacra Famiglia e rischiano di precipitare giù.

E il Consorzio cosa fa? NULLA!

O meglio, a seguito di ordinanze del Sindaco che impone la pulizia e la manutenzione, il Consorzio preferisce impugnare gli atti al TAR, perde e nemmeno esegue le sentenze. Siamo stanchi di questa situazione, abbiamo provato in tutti i modi di trovare un accordo o fare una convenzione con il Consorzio stesso, ma senza esito. Il cda del consorzio preferisce spendere soldi per avvocati, perdere le cause e non fare nulla per i terriori, ove tra l’altro percepiscono fior di quattrini per irrigazioni e bonifiche.

Chiediamo un intervento autorevole e risolutivo al Presidente Emiliano, visto che i consorzi sono “controllati” dalla Regione. Non è possibile gestire in questo modo un consorzio pubblico, mortificando oltretutto la dignità di città e cittadini.

Anche quest’anno saremo costretti a far “pulire” il canale a spese del comune, ma un minuto dopo denunceremo alla corte dei conti e alla Procura della Repubblica questo comportamento, oltre che scorretto anche illegittimo da parte del Presidente del Consorzio e del cda dello stesso.

Nella nostra città oltre al Comune, tutte le Istituzioni, Consorzio compreso, devono fare la loro parte. La nostra comunità merita rispetto. Emiliano è avvisato” – conclude l’Assessore Solimando.