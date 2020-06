SAN SEVERO – SABATO SERA CON RAPINA: 1800 EURO IL BOTTINO IN UN NEGOZIO DI VIA GUARESCHI!

Mascherina chirurgica sul viso e coltello in pugno. Così tre malviventi hanno rapinato l’attività ‘Abc Store’, in via Guareschi, a San Severo, fuggendo con un bottino di 1800 euro.

E’ accaduto lo scorso sabato sera, nella cittadina dell’Alto Tavoliere. Erano da poco passate le 21 quando i malviventi – tre persone, tutte apparentemente giovani – hanno fatto irruzione nell’attività gestita da un 29enne di origini cinesi.

FONTE FOGGIA TODAY