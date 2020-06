SAN SEVERO – Sottoscritto a Palazzo Celestini il Contratto d’appalto dei lavori di “manutenzione e riqualificazione energetica nonché di messa in sicurezza e adeguamento della scuola media Palmieri

Sottoscritto a Palazzo Celestini il Contratto d’appalto dei lavori di “manutenzione e riqualificazione energetica nonché di messa in sicurezza e adeguamento della scuola media “Giovanni Palmieri”.

E’ stato sottoscritto a Palazzo Celestini – Residenza Municipale – il Contratto d’appalto dei lavori di “manutenzione e riqualificazione energetica nonché di messa in sicurezza e adeguamento della scuola media “Giovanni Palmieri”.

A sottoscrivere il contratto alla presenza del Segretario Generale del Comune di San Severo dott. Vito Tenore sono stati il Dirigente Comunale ad interim Area IV Opere Pubbliche ing. Benedetto Di Lullo e l’A.U. Angela Masiello della Ditta COMAS S.R.L.S. che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso percentuale offerto del 25,00% su un importo a base d’asta di € 295.382,81 al netto degli oneri della sicurezza.

L’importo contrattuale ammonta ad € 259.631,61, di cui: € 221.537,11 per lavori, risultante dall’offerta di gara; € 38.094,50 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi), naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi. In particolare i lavori riguarderanno la sostituzione di tutti gli infissi esterni del plesso più antico della scuola.

