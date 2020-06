BASKET – SERIE A 2 – Allianz Pazienza, c’è la prima firma: confermato Michele Antelli

La Cestistica Città di San Severo comincia a gettare le basi per la prossima stagione. Dopo la conferma di coach Lino Lardo giunge il primo “nero su bianco” per quanto concerne il roster: Michele Antelli vestirà ancora la casacca giallonera!

La conferma del playmaker di Cernusco sul Naviglio era nell’aria da tempo ed è stata fortemente voluta dalla società e dall’allenatore, convinti dai numeri e dalle qualità tecniche ed ancor prima umane del player che, nella stagione appena trascorsa, ha saputo ritagliarsi minuti di qualità risultando addirittura decisivo in alcune circostanze. “Michelino ha notevoli margini di crescita e sotto la guida di un coach come Lardo potrebbe diventare un fattore in questa categoria, per questo ne abbiamo voluto fortemente la riconferma” chiosa il ds Pino Sollazzo.

Ben trovato Michele, la maglia n. 10 è già in stampa col tuo nome!

Umberto d’Orsi

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo