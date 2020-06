BASKET – SERIE A2 – Allianz Pazienza San Severo, pagata anche l’ultima rata FIP

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo è lieta di comunicare di aver concluso gli adempimenti federali per il Campionato 2019/2020. Oggi infatti, con un giorno d’anticipo rispetto alla data di scadenza, la società del Presidente Amerigo Ciavarella ha provveduto al pagamento dell’ultima di cinque rate alla Federazione Italiana Pallacanestro pari a € 30.570,38 (trentamilacinquecentosettanta/38 euro).

È l’ennesima dimostrazione che, sicuramente con grande sacrificio, e grazie all’aiuto degli sponsor, dei soci e agli sforzi dei tanti generosi tifosi e soci sostenitori, si possono ottenere grandi traguardi. Come sempre, come recita il nostro slogan, camminando insieme. Come together!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo