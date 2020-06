CALCIO – ECCO PERCHE’ SAN SEVERO E SAN MARCO STANNO PER RETROCEDERE DALL’ECCELLENZA

Categorico: l’Eccellenza pugliese dovrà rimanere a 16 squadra. Ed allora, come in tutte le regioni, è collegata alle retrocessioni che arrivano dalla Serie D e da tener conto delle vincenti del campionato di Promozione. Servono, almeno a quanto continua a ripetere il Governo di Via Pende non più di 16 squadre con il Nardò che ha già occupato il posto del Molfetta (promosso). Ed allora, siccome in alcune regioni dalla Serie D ne sono arrivate più di una, il Consiglio Federale dei dilettanti, va verso la stessa soluzione già presa per la serie D: numero di retrocessioni a tavolino come programmato e ripescaggi per le seconde del campionato di Promozione solo per completamenti organici. Ed allora San Severo e San Marco a braccetto potrebbero lasciare il massimo campionato di Eccellenza. Un duro colpo per la Capitanata, un duro colpo per un intero territorio. Una decisione ingiusta per delle società che non hanno avuto la possibilità di giocarsela sul campo dopo gli enormi sacrifici economici supportati per giocarsela sul campo.

Antonio Villani (La Gazzetta del Mezzogiorno)